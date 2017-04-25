Белотти: сумма отступных в размере € 100 млн никак не влияет на меня

Нападающий «Торино» и один из лучших бомбардиров итальянской Серии А Андреа Белотти признался, что сумма отступных, прописанная в его контракте, никак не влияет на него. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Челси», но президент туринцев Урбано Кайро дал понять, что не продаст Белотти дешевле чем за € 100 млн. Именно такая сумма отступных прописана в договоре
«Эта сумма не оказывает никакого давления и никак не влияет на меня», — цитирует Белотти Football Italia.
Ранее главный тренер «Торино» Синиша Михайлович сообщил, что Белотти, скорее всего, перейдёт в топ-клуб и отказать ему будет трудно.
Контракт нападающего с «Торино» действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Андреа Белотти в 30 матчах итальянской Серии А забил 25 голов (2 с пенальти).