Иванов публично извинился за работу судей на матче «Локомотив» — «Амкар»

Арбитр Сергей Иванов в эфире программы «Свисток» принёс извинения за работу своей судейской бригады на матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Амкар» (3:3). По словам Иванова, ошибки судей повлияли на результат встречи, прошедшей 22 апреля в Москве.
По мнению главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота красно-зелёных, а также засчитал гол из положения вне игры.
«Мне бы хотелось извиниться за работу нашей бригады на матче. Конечно, мы ошибались не нарочно. Почему так случилось, сказать не могу. Мы готовились к игре максимально ответственно — это не вызывает сомнений. Мы в ответе не только за себя, но и за наш регион. С нами проводил беседу Мутко, и поэтому ответственность за каждое решение зашкаливает. Но мы не роботы, и ошибки бывают везде, даже в Лиге чемпионов или на чемпионате мира. Мы признаём, что наши ошибки повлияли на результат. Постараемся избежать повторения подобного», — заявил Иванов.