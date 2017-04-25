ЦСКА поздравил Натхо с рождением сына

Сегодня, 25 апреля, у полузащитника ЦСКА и сборной Израиля Бибраса Натхо родился третий сын — Ариан.
«Поздравляем семью Натхо с рождением ребёнка и желаем Бибрасу, Талие и малышу здоровья, счастья и любви!» — говорится в сообщении на официальном сайте «армейцев».
29-летний израильский хавбек перешёл в ЦСКА в августе 2014 года, подписав контракт сроком на четыре года.
В нынешнем сезоне Натхо провёл 20 матчей (12 в стартовом составе) в российском чемпионате.
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