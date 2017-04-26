«Атлетико» на своём поле проиграл «Вильярреалу»

«Атлетико» на своём поле потерпел поражение от «Вильярреала» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 0:1.
Победу «жёлтой субмарине» принёс гол итальянского полузащитника Роберто Сориано на 82-й минуте матча.
«Атлетико» (68 очков) занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, идущая четвёртой «Севилья» (65) по итогам этого тура может догнать «матрасников» по очкам. «Вильярреал» (60) занимает пятую позицию.