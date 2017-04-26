Анчелотти: каждый день пытаюсь убедить Лама не заканчивать карьеру

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, как пытается уговорить защитника команды Филиппа Лама пересмотреть решение о завершении игровой карьеры по окончании сезона. Специалист пошутил, что готов предоставить опытному немцу более комфортную позицию на поле, лишь бы он продолжил играть.
«Очень жаль терять такого футболиста. Если Лам продолжит играть, переведём его в полузащиту, чтобы ему не надо было так много бегать. Должно сработать. Филипп — очень важный для клуба футболист, настоящий мастер и профессионал, служит отличным примером для партнёров. Я каждый день пытаюсь убедить его не заканчивать карьеру в конце сезона, но пока тщетно. Похоже, его уже не отговорить. Надеюсь, он завершит карьеру как можно более удачно», — приводит слова Анчелотти ESPN FC.