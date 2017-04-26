Маттеус: теперь сезон у «Баварии» может получиться приличным, не более того

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает, что нынешний сезон для команды уже нельзя назвать отличным. Маттеус подчеркнул это, имея в виду поражение немецкого гранда в четвертьфинале Лиги чемпионов от мадридского «Реала».
«Если «Бавария» проиграет в полуфинале Кубка Германии дортмундской «Боруссии», то очевидно, что сезон нельзя будет назвать удачным. «Бавария» не может удовлетвориться одним титулом чемпиона страны. Команду всегда оценивают по титулам. Самый важный «Бавария» уже проиграла. Так что теперь сезон у клуба может получиться лишь приличным, не более того», — цитирует Маттеуса AZ.
Матч между «Баварией» и «Боруссией» Д состоится сегодня, 26 апреля, на поле мюнхенцев.