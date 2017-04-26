Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, защищающий на правах аренды цвета «Майнца», вряд ли по окончании сезона останется в немецком клубе. Об этом сообщил спортивный директор «Майнца» Роувен Шрёдер.
«Нереально, чтобы Кркич остался в «Майнце» в следующем сезоне. Его покупка стоила бы слишком больших денег. В любом случае в данный момент мы эти вопросы не обсуждаем. Сначала нам необходимо решить вопрос сохранения прописки в Бундеслиге», — приводит слова Шрёдера Bild.
Ранее Кркич опроверг информацию СМИ о том, что ведёт переговоры с «Эспаньолом».