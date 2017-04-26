Доннарумма может стать новым капитаном «Милана»

В «Милане» может смениться капитан. La Repubblica сообщает, что тренерский штаб совместно с руководством могут передать повязку 18-летнему вратарю Джанлуиджи Доннарумме. Таким образом россонери хотят окончательно убедить голкипера остаться и отбросить мысли об уходе. Контракт Доннаруммы истекает летом 2018 года.
В «Милане» давно стремятся продлить соглашение с футболистом, но агент игрока Мино Райола не спешит расставлять все точки над «i». Посредник хочет понять, какие планы у нового руководства относительно будущего миланского клуба. Новые инвесторы готовы платить Доннарумме € 3,5 млн за сезон.
Действующим капитаном «Милана» является Риккардо Монтоливо.