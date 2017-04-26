Джорджевич выйдет в основном составе «Зенита» на матч с «Оренбургом»

«Зенит» назвал состав на выездной матч 25-го тура Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится сегодня. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени. В составе петербургской команды в стартовом составе выйдет нападающий Лука Джорджевич в отсутствии травмированного Александра Кокорина и дисквалифицированного Артёма Дзюбы.
«Зенит»: Лунёв, Жирков, Иванович, Нету, Смольников, Цаллагов, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Джорджевич, Шатов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит».