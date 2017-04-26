Каррера присутствует на матче ЦСКА — «Локомотив»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присутствует на матче 25-го тура РФПЛ ЦСКА — «Локомотив», который проходит в эти минуты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».
На данный момент «Спартак» (57 очков) занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. ЦСКА (47 баллов) в случае победы обойдёт «Зенит» (49 очков) и вернётся на вторую строчку. ЦСКА и «Спартак» сыграют между собой в 26-м туре РФПЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура РФПЛ ЦСКА — «Локомотив». К 8-й минуте счёт не открыт.