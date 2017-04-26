«Оренбург» — «Зенит» — 0:1. Видеообзор матча

«Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в выездном матче 25-го тура РФПЛ. На 14-й минуте подопечные Мирчи Луческу получили право на 11-метровый удар, и Жулиано чётко пробил с правой в левый от себя угол. Гол бразильца в итоге оказался единственным в этой встрече.
Благодаря этому успеху «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги и имеет в активе 49 очков. «Оренбург» (22) остался на 13-й строчке.
Посмотреть видеообзор матча «Оренбург» — «Зенит» можно на официальном канале «Оренбурга» в YouTube.