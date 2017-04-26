Евдокимов: «Оренбург» должен был выигрывать матч с «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (0:1) в домашнем матче 25-го тура РФПЛ.
«Очень обидно проигрывать такие матчи. «Зенит» не создал ни одного явного голевого момента, плюс у нас было три или четыре момента, которые могли забить. Считаю, что моя команда сыграла качественно, несмотря на то, что играли через два дня на третий. Хорошо боролись, двигались, показали хороший футбол, но, как всегда, хромает реализация. Считаю, что сегодня эту игру мы должны были выигрывать.
Что касается замен Ойеволе и Дюриша, то мы были вынуждены из сделать в связи с травмами этих игроков», — сказал Евдокимов на послематчевой пресс-конференции.