«Рубин» — «Терек» — 0:1. Видеообзор матча

«Рубин» проиграл «Тереку» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на свой счёт записал форвард грозненцев Аблайе Мбенге.
«Рубин» не смог победить в седьмом матче РФПЛ подряд, а с учётом поражения в матче Кубка России безвыигрышная серия казанцев в 2017 году составляет восемь матчей.
«Терек» (36 очков) вышел на шестое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (29 баллов) находится на 11-й строчке.
Посмотреть видеообзор матча «Рубин» — «Терек» можно на официальном сайте РФПЛ.