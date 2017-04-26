«Арсенал» благодаря голу в концовке вырвал победу над «Лестером»

В перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал на своём поле «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи провёл в собственные ворота немецкий защитник «Лестера» Роберт Хут.
«Арсенал» (60 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Лестер» (37) находится на 15-й строчке.
В другом перенесённом матче тура, который проходил параллельно, «Мидлсбро» на своём поле обыграл «Сандерленд» со счётом 1:0.