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«Арсенал» благодаря голу в концовке вырвал победу над «Лестером»

26 апреля 2017, среда. 23:37. Футбол

В перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал на своём поле «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи провёл в собственные ворота немецкий защитник «Лестера» Роберт Хут.

«Арсенал» (60 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Лестер» (37) находится на 15-й строчке.

В другом перенесённом матче тура, который проходил параллельно, «Мидлсбро» на своём поле обыграл «Сандерленд» со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
26 апреля 2017, среда. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
1 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 – Хут – 86 (автогол)
Англия - Премьер-лига. 28-й тур
26 апреля 2017, среда. 21:45 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
1 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 – де Рон – 8
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Лестер Сити Мидлсбро Сандерленд
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26 апреля 2017, среда
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