Митрофанов: радикального переоборудования газона на новом стадионе не требуется

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о мерах, принимаемых специалистами по приведению футбольного поля нового стадионе в Санкт-Петербурге в соответствие с требованиями ФИФА к Кубку конфедераций 2017 года.
По словам Митрофанова, радикального переоборудования газона на стадионе в настоящее время не требуется, а имеющиеся проблемы травяного покрытия будут решены главным образом путём проведения агротехнических мероприятий, сообщает официальный портал администрации Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось о том, что «Зенит» отказался принимать газон «Крестовского», несмотря на уговоры президента РФС Виталия Мутко, однако позже глава футбольного союза эту информацию опроверг.
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Газон на стадионе «Крестовский»