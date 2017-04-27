Алаба: если упускаешь шансы, то потом расплачиваешься за это

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» в полуфинале Кубка Германии. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«У нас было достаточно моментов для того, чтобы предрешить ход матча. Если ты упускаешь шансы, то потом расплачиваешься за это. Если бы мы вели 3:1, то всё бы выглядело по-другому. Дортмундцы хладнокровно использовали свои шансы», - приводит слова Алабы официальный сайт «Баварии».