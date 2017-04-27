«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Фрайбурга» Филиппа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в услугах полузащитника «Фрайбурга» Максимилиана Филиппа, сообщает Badische Zeitung.
Согласно информации источника, интерес к футболисту проявляют не только мерсисайдцы. В своих рядах Филиппа хотели бы видеть такие клубы, как дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Сам Филипп ранее отмечал, что вполне представляет себе продолжение карьеры во «Фрайбурге», принимая во внимание перспективы участия в розыгрыше Лиги Европы.
По итогам 30 туров Бундеслиги Филипп принял участие в 21 матче, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами. Контракт игрока с «Фрайбургом» в силе до лета 2019 года.