Сёмин может получить дисквалификацию до трёх матчей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы внесены в повестку очередного заседания комитета по итогам 25-го тура РФПЛ.
«По матчу «Спартак – Урал»: болельщики красно-белых использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику. По матчу ЦСКА – «Локомотив»: болельщики «армейцев» использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику. Главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи.
По матчу «Арсенал» – «Крылья Советов»: болельщики туляков скандировали ненормативную лексику и демонстрировали несогласованный баннер. Также мы рассмотрим тот факт, что болельщики «Арсенала» в течение матча находились на заградительном заборе стадиона», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Ранее Сёмин уже был оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Тренер уже был предупреждён, что в случае рецидива к нему будут применены санкции по части 2 статьи 90 дисциплинарного регламента РФС.
Согласно статье в случае неоднократного выхода физического лица во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи КДК РФС вправе применить к нарушителю дисквалификацию сроком до трёх матчей.