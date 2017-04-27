На Кубке конфедераций — 2017 не будут работать российские арбитры

ФИФА определилась с именами 36 судей, которые будут обслуживать матчи Кубка конфедераций 2017 года в России. Арбитры были выбраны судейским комитетом ФИФА из числа кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира — 2018 и представляют все шесть футбольных конфедераций.
Судейские бригады прошли подготовку в рамках организованного ФИФА проекта: специальные семинары, включающие как теоретические, так и практические занятия, дали возможность судьям лучше подготовиться к чемпионату мира — 2018. Подготовкой кандидатов руководили глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка, сообщает официальный сайт ФИФА.
В список главных судей Кубка конфедераций — 2017 вошли: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Марк Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Уилмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).
В числе видеоассистентов турнира присутствует Равшан Ирматов (Узбекистан).