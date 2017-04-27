Президент «Рубина» — о матче с «Тереком»: позор, просто позор

Президент «Рубина» Ильсур Метшин прокомментировал поражение от «Терека» (0:1) в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Казанцы не смогли выиграть в восьмой встрече подряд, включая полуфинал Кубка России.
«Как мне игра? Позор, просто позор», — цитирует Метшина «Спорт-экспресс».
После 25 туров «Рубин» занимает в чемпионате России 11-е место, в семи очках от переходных матчей за право остаться в РФПЛ.
Последний раз «Рубин» побеждал 6 марта 2017 года, когда обыграл «Анжи» (1:0). Следующий матч казанцы проведут 29 апреля с «Локомотивом».