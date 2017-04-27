Будогосский: положительно оценили работу Вилкова в матче «Оренбург» — «Зенит»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова на матче 25-го тура РФПЛ «Оренбург» — «Зенит» (0:1), а также эпизод с назначением пенальти.
«Моё мнение – в этом эпизоде были основания для назначения одиннадцатиметрового. Оценка за эту игру у Вилкова положительная. Если будет такая необходимость, вопрос вынесут на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии», — цитирует Будогосского «Спорт-экспресс».
Видео матча «Оренбург» — «Зенит» можно посмотреть на «Чемпионате»