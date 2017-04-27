«Амкар» назвал состав на матч с «Краснодаром»

Стал известен состав «Амкара» на матч 25-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча состоится 27 апреля. В первом круге краснодарцы выиграли у пермяков с минимальным счётом (1:0).
«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Бодул, Гиголаев, Баланович, Комолов, Прокофьев.
Запасные: Будаков, Шиндер, Гасилин, Идову, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Йовичич, Салугин, Мищенко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» — «Краснодар». Начало – в 17:00 мск. Также предлагаем ознакомиться с составом «Краснодара».