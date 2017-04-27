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«Амкар» назвал состав на матч с «Краснодаром»

27 апреля 2017, четверг. 16:09. Футбол

Стал известен состав «Амкара» на матч 25-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча состоится 27 апреля. В первом круге краснодарцы выиграли у пермяков с минимальным счётом (1:0).

«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Бодул, Гиголаев, Баланович, Комолов, Прокофьев.

Запасные: Будаков, Шиндер, Гасилин, Идову, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Йовичич, Салугин, Мищенко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» — «Краснодар». Начало – в 17:00 мск. Также  предлагаем ознакомиться с составом «Краснодара».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар ФК Краснодар
Новости. Футбол
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