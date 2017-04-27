Калиниченко: не стал бы говорить, что «Спартаку» стоит сильно опасаться ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым поделился ожиданиями от матча 26-го тура российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА 30 апреля примет красно-белых. В минувшем туре РФПЛ «армейцы» одержали победу со счётом 4:0 над «Локомотивом».
«В среду был не столько хорош ЦСКА, сколько плох «Локомотив». Команда как была разболтанной, так и осталась. Но нужно отдать «армейцам» должное. Команда играет в удовольствие, это видно и по игре, и по дисциплине. «Локомотив» провалился в самых важных зонах: в опорной, в защите, вратарь сыграл ненадёжно. Не знаю, как можно выходить на дерби с таким настроем, с каким вышли «железнодорожники». Хотя всякое бывает. Финал Кубка, наверное, важнее. И турнирное положение не особо значимо для команды.
Я бы не говорил о том, что ЦСКА безумно силён и «Спартаку» стоит сильно его опасаться. Тем более «Спартак» сейчас показывает очень добротную игру. Да, на него сейчас всё давит, но он показывает, что способен с этим справиться. Психологически команда устойчива и готова сражаться.
Дзагоев – один из самых мощных и креативных игроков ЦСКА. Вообще, любая потеря одного из лидеров «армейцев» играет на руку «Спартаку», но не скажу, что это катастрофическая потеря. ЦСКА – очень организованная команда. Надеюсь, «Спартаку» поможет лишний день отдыха, но не вижу в этом кардинальной проблемы», — сказал Калиниченко.