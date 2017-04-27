Хамес: у «Реала» и основной, и резервный составы играют хорошо

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес по итогам победы над «Депортиво» (6:2) в матче 34-го тура чемпионата Испании отметил игру резервистов мадридской команды. «Сливочные» провели встречу без ряда футболистов основного состава, которым был предоставлен отдых, — Криштиану Роналду, Карима Бензема, Тони Крооса и других.
«Может, удачное выступление второго состава связано с тем, что мы играем мало, и, когда у нас появляется небольшие шансы проявить себя, мы выступаем хорошо. У нас обе команды — и основной состав, и резервный — всегда играют хорошо», – цитирует Хамеса Marca.