Петраков: сегодняшнее судейство Безбородова ни в какие рамки не укладывается

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после гостевого матча 25-го тура РФПЛ с «Анжи» (3:3) раскритиковал работу арбитра встречи Владислава Безбородова.
Махачкалинская команда все три свои мяча забила с пенальти, сумев сравнять счёт на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.
«Тяжело входили в игру. Было заметное преимущество хозяев, но мы и думали, что так будет складываться игра. Мы планировали играть вторым номером. Ребята старались выполнять до конца установку. Молодые мальчики 98-го года забили сегодня по мячу, и я очень доволен, что ребята начинают расти.
Судейской бригаде пускай просто будет стыдно за этот матч, как они судили, как они работали. Нужно как-то расставлять точки все над i. Если мы выходим на поле, то нужно судить хотя бы более-менее честно. Но так, как судил сегодня Безбородов, ни в какие рамки не укладывается", — заявил Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».
Напомним, что центральную встречу 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Безбородовым.