Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Петраков: сегодняшнее судейство Безбородова ни в какие рамки не укладывается

27 апреля 2017, четверг. 21:44. Футбол

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после гостевого матча 25-го тура РФПЛ с «Анжи» (3:3) раскритиковал работу арбитра встречи Владислава Безбородова.

Махачкалинская команда все три свои мяча забила с пенальти, сумев сравнять счёт на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Тяжело входили в игру. Было заметное преимущество хозяев, но мы и думали, что так будет складываться игра. Мы планировали играть вторым номером. Ребята старались выполнять до конца установку. Молодые мальчики 98-го года забили сегодня по мячу, и я очень доволен, что ребята начинают расти.

Судейской бригаде пускай просто будет стыдно за этот матч, как они судили, как они работали. Нужно как-то расставлять точки все над i. Если мы выходим на поле, то нужно судить хотя бы более-менее честно. Но так, как судил сегодня Безбородов, ни в какие рамки не укладывается", — заявил Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, что центральную встречу 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Безбородовым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Томь Валерий Петраков Владислав Безбородов Футбольное судейство
Новости. Футбол
27 апреля 2017, четверг
22:12 Шалимов: мастерство игроков «Краснодара» чуть выше, поэтому мы победили в Перми
22:01 «Амкар» — «Краснодар» — 0:2. Видеообзор матча
21:44 Петраков: сегодняшнее судейство Безбородова ни в какие рамки не укладывается
21:37 В отелях Кардиффа не осталось свободных мест на день финала Лиги чемпионов
21:29 «Анжи» на 97-й минуте ушёл от поражения «Томи», Хубулов забил 3 гола с пенальти
21:05 Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»
20:57 Мутко: расследование французской прокуратуры не должно волновать Россию
20:49 Варан: у «Реала» нет первого и второго состава, мы одна команда
20:31 Орлов: ЦСКА выиграл со счётом 4:0. «Зенит» уже забыл, что это такое
20:28 Ультрас «Динамо» К: мы просто поддержали команду, чей основной цвет — белый
20:17 Французская прокуратура расследует процесс выборов стран-хозяек ЧМ-2018/2022
20:12 Гаджиев: акцентировать внимание на борьбе «Амкара» за еврокубки неправильно
19:59 Юношеская сборная России вышла в финал турнира Slovakia Cup
19:55 Хамес: у «Реала» и основной, и резервный составы играют хорошо
19:48 Боевики два года держали в плену мальчика по имени Лионель Месси
19:33 «Ливерпуль» подтвердил, что Джеррард возглавит команду U18
19:32 Месси: только один раз просил обменяться со мной футболками — у Зидана
19:15 Калиниченко: не стал бы говорить, что «Спартаку» стоит сильно опасаться ЦСКА
19:13 Опубликованы доказательства того, что Роналду откупился от обвинений в 2010 году
19:13 Гаджиев: так плохо в обороне «Амкар» не играл даже в матче с «Локомотивом»
19:10 Гётце не сыграет за сборную Германии на Кубке конфедераций—2017
19:08 Шалимов: сейчас самое главное — три очка
18:53 «Краснодар» нанёс «Амкару» первое домашнее поражение в этом сезоне РФПЛ
18:51 Бабаев: врачи ЦСКА сделают всё возможное, чтобы Дзагоев смог сыграть в дерби
18:44 Плетикоса: «Спартак» в дерби с ЦСКА сыграет вторым номером
18:36 «Анжи» — «Томь»: стали известны стартовые составы команд
18:34 Федерация футбола Албании оштрафована за поведение фанатов на матче с Италией
18:33 Президент «Малаги»: мои слова об отбросах были адресованы каталонской прессе
18:23 Орлов: «Зенит» применил админресурс? Вы что, смеётесь?!
18:06 Ф. Торрес: «Атлетико» способен соперничать с кем угодно, мы никого не боимся
18:01 Бартомеу предстанет перед судом по делу о мошенничестве при трансфере Неймара
17:51 Браво: опыт, полученный «Сити» в этом сезоне, поможет нам выигрывать трофеи
17:33 Орлов: Павлюченко мог получить 15 суток, а Дзюба тоже был достоин удаления
17:13 Любин: мы отправили в РФС информацию о взятии у ребят допинг-проб
17:01 «Гуанчжоу Эвергранд» могут наказать за баннер про «британских собак»
17:01 Британское антидопинговое агентство взяло пробы у 18-летних футболистов в Питере
16:58 Навальный: «Крестовский» стоит не 43, а 48 млрд рублей, и это минимальная оценка
16:55 Канчельскис: «МЮ» должен удержать де Хеа и выполнить все его условия
16:48 «Локомотив» построит для «молодёжки» и второй команды поле последнего поколения
16:36 Выиграй билеты на Кубок конфедераций ФИФА в Москве!
16:09 «Амкар» назвал состав на матч с «Краснодаром»
16:06 «Краснодар» объявил состав на матч с «Амкаром»
16:04 Будогосский: положительно оценили работу Вилкова в матче «Оренбург» — «Зенит»
15:59 «Локомотив» презентовал ролик о болельщиках, которые не видели чемпионства
15:58 Президент «Рубина» — о матче с «Тереком»: позор, просто позор
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто займёт четвёртое место в РФПЛ, дающее право выступить в Лиге Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+