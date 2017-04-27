Гендиректор «Томи»: два из трёх пенальти чистые, по третьему будем смотреть

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв прокомментировал судейство матча с «Анжи» (3:3) в 25-м туре РФПЛ. Махачкалинская команда все три свои мяча забила с пенальти, сумев сравнять счёт на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.
«Наша задача — играть, а не жаловаться на судейство. Пусть работу арбитров рассматривает инспектор матча, это его обязанности, пусть отрабатывает свой хлеб. А мы рады, что наши пацаны играют.
Что касается слов Петракова про судейство, то многое было сказано на эмоциях. Сейчас мы сядем и всё обсудим спокойно, каждый эпизод. Два из трёх пенальти — чистые. А третий… Будем смотреть", — сказал Киселёв в беседе с корреспонеднтом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.