«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в дерби

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 0:0.
На протяжении большей части встречи «горожане» владели территориальным преимуществом и контролировали мяч, однако вскрыть оборону гостей хозяева так и не сумели. «Красные дьяволы» доигрывали вдесятером из-за удаления Маруана Феллайни, который умудрился получить жёлтую и красную карточки в течение двух минут. В концовке Габриэл Жезус, сыгравший впервые за два с половиной месяца, забил в ворота «МЮ», однако судейская бригада зафиксировала у бразильца офсайд.
«Сити» (65 очков) занимает четвёртое место в таблице АПЛ, «МЮ» (64) идёт пятым.