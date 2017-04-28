Агент Ковачича: я не считаю, что мой клиент недостаточно играет за «Реал»

Агент полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича Никки Вушан заявил, что полностью доволен положением своего клиента в клубе.
«Я не думаю, что Матео играет недостаточно. „Реал“ — лучший клуб в Европе, а значит он полон отличных игроков. Модрич — возможно, лучший полузащитник в мире, Кроос — чемпион мира, и мы также не должны забывать о Хамесе Родригесе и Иско. В „Реале“ много звезд, но в клубе полностью довольны и Ковачичем», — приводит слова Вушана Fc Inter News.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заинтересован в услугах хавбека мадридского клуба.
Матео Ковачич провёл в текущем сезоне 35 матчей за «Реал», в которых забил 2 гола и отдал 3 передачи.