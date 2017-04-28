Хёнесс: «Бавария» ещё никогда не была в такой слабой физической форме

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс очень недоволен нынешним физическим состоянием игроков команды. Об этом он признался своему ближайшему окружению.
«Бавария» ещё никогда не была в такой слабой физической форме», — приводит слова Хёнесса Bild.
В последние дни немецкому гранду и его болельщикам пришлось пережить сильное разочарование. Команда не смогла преодолеть барьер четвертьфинала Лиги чемпионов, проиграв мадридскому «Реалу». Кроме того, в полуфинале Кубка Германии подопечные Карло Анчелотти на своём поле проиграли дортмундской «Боруссии» (2:3).