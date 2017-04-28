Венгер рассказал, что «Арсенал» следил за хавбеком «Тоттенхэма» Алли

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли входил в сферу интересов «Арсенала». Когда футболист выступал за «Милтон-Кинс Донс», «канониры» следили за игроком, но хавбек выбрал «Тоттенхэм». Об этом рассказал главный тренер «канониров» Арсен Венгер.
«Да, мы следили за ним. Алли очень хороший футболист. Он здорово проявил себя и заслужил, чтобы его купили и предоставили шанс. Мы наблюдали за ним несколько раз, но я не могу сказать, насколько мы были близки к его покупке», — цитирует Венгера Mirror.
Деле Алли перешёл в «Тоттенхэм» в феврале 2015 года за £ 5,6 млн.