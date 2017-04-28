Ф. Индзаги: никто из последних тренеров «Милана» не работал там лучше меня

Главный тренер «Венеции» Филиппо Индзаги, под руководством которого команда вышла в итальянскую Серию В, вспомнил о времени, проведённом в «Милане» в качестве рулевого. Индзаги считает, что является лучшим тренером из тех, кто последнее время работал с россонери.
«Карьера тренера более сложная, чем игрока, но вы ещё больше наслаждаетесь победой. Мне нравится работа тренера, взаимоотношение с игроками. Я не думаю о прошлом.
У меня было много трудностей в «Милане», но я никогда не терял веры и убеждения. Никто из тренеров, которые работали после меня, не проделали работу лучше, чем я, хотя у них были финансовые возможности, которых я не имел.
Если бы в «Милане» мне дали возможность работать, я бы мог добиться успеха. Думаю, что я честный, страстный и информированный тренер. Я работаю по 20 часов в день, чтобы предоставить своим игрокам необходимую информацию», — цитирует Индзаги La Gazzetta dello Sport.