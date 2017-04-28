Калошин: все пенальти в матче «Анжи» — «Томь» были по делу

Делегат УЕФА Леонид Калошин поделился мнением о судействе матча 25-го тура РФПЛ «Анжи» — «Томь» (3:3). Главный судья встречи Владислав Безбородов назначил в ворота томской команды три пенальти, каждый из которых был реализован полузащитником дагестанцев Арсеном Хубуловым.
«Все прекрасно понимают, что этот матч смотрели немногие, всех интересовали более важные игры. Лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать. Те люди, которые пытались поднять шум вокруг судейства игры, оказались посрамлены, поскольку все пенальти были по делу.
Первый пенальти — нарушение правил очевидное. Кажется, Соболев фолил. Мяч уже вылетал из штрафной, и в этот момент правая рука нашла мяч, было акцентированное действие игрока «Томи». Хорошо, что арбитр это увидел. Момент дурацкий, и судье надо было сообразить, что в такой ситуации игрок обороняющейся команды мог сфолить", — сказал Калошин в эфире программы «Свисток».