Чемпион мира и Европы Десайи посетит дерби ЦСКА – «Спартак»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи сообщил, что намерен посетить московское дерби ЦСКА – «Спартак», которое состоится 30 апреля в рамках 26-го тура российской Премьер-Лиги (начало — в 17:00 по московскому времени).
Десайи уже прибыл в Москву и станет почётным гостем на открытии парка Кубка конфедераций 2017 года, которое пройдёт 29 и 30 апреля. Кроме того, француз разыграет два билета на матч Кубка конфедераций в Москве.
Фото можно посмотреть в «Твиттер»-аккаунте Десайи.