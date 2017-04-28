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Чемпион мира и Европы Десайи посетит дерби ЦСКА – «Спартак»

28 апреля 2017, пятница. 20:44. Футбол

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи сообщил, что намерен посетить московское дерби ЦСКА – «Спартак», которое состоится 30 апреля в рамках 26-го тура российской Премьер-Лиги (начало — в 17:00 по московскому времени).

Десайи уже прибыл в Москву и станет почётным гостем на открытии парка Кубка конфедераций 2017 года, которое пройдёт 29 и 30 апреля. Кроме того, француз разыграет два билета на матч Кубка конфедераций в Москве.

Фото можно посмотреть в «Твиттер»-аккаунте Десайи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Марсель Десайи Фото
Новости. Футбол
28 апреля 2017, пятница
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