Роналдиньо отдал три голевых паса в матче легенд «Барселоны» и «Реала»

В столице Ливана Бейруте состоялся матч, в котором встретились легенды «Барселоны» и «Реала». Встреча, прошедшая на стадионе «Камиль Шамун» в присутствии 38 тыс. зрителей, завершилась победой бывших игроков каталонского клуба со счётом 3:2.
У сине-гранатовых забивали Людовик Жюли (дубль) и Симау Саброза, а три голевые передачи сделал Роналдиньо. У «сливочных» забили Фернандо Санс и Хави Герреро.
30 июня команда легенд «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу» сыграет с легендами «Манчестер Юнайтед».
Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube.