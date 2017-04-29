Аллегри: «Ювентус» обычно не пропускает так, как в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 34-го тура серии А, в котором туринцы на выезде сыграли вничью с «Аталантой» (2:2).
«Мы обычно не пропускаем так, как сегодня. Мы знали, что будет нелегко, но допустили две технические ошибки. В перерыве я сказал, что мы не выигрываем ни одной ситуации 50-на-50 — всё остаётся за „Аталантой“, и нужно увеличить темп.
Этот матч будет ценным напоминанием для нас накануне встречи с «Монако» в Лиге чемпионов — против команды, которая играет быстро, мы должны быть начеку. У нас важная миссия — мы должны досрочно выиграть лигу, и победа сегодня была очень важна. Но нужно оставаться спокойными и играть с Монако, как мы умеем", — приводит слова Аллегри Football Italia.
Первый поединок полуфинала ЛЧ между «Монако» и «Ювентусом» состоится 3 мая.