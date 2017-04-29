Харт готов рассмотреть предложение о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за итальянский «Торино», готов рассмотреть предложение о переходе в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Independent.
По информации издания, Харт хотел бы выступать за клуб из Манчестера — там находится его дом с тех пор, как в 2006 году он перебрался в «Манчестер Сити» из «Шрусбери Таун».
Арендное соглашение голкипера истекает 30 июня 2017 года. Ранее сообщалось, что «Торино» обратился в «Манчестер Сити» с просьбой продлить аренду голкипера, но английский клуб заявил, что заинтересован только в продаже Харта — приблизительно за € 17,5 млн.
Вчера стало известно, что «МЮ» рассматривает возможность подписания Харта в случае перехода Давида Де Хеа в мадридский «Реал»