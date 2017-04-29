«Локомотив» – «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

В субботу, 29 апреля, в Москве на стадионе «Локомотив» состоится матч 26-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Рубином». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Рубин».
Ранее команды встречались друг с другом 37 раз. 13 раз победу праздновали футболисты «Локомотива», 13 раз матч завершился вничью, 11 раз сильнее оказывались игроки «Рубина».
Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Рубина» со счётом 2:0.