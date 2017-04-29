Дубль Лавесси помог «Хэбэй Чайна Форчун» разгромить «Тяньцзинь Тэда»

В матче 7-го тура чемпионата Китая «Хэбэй Чайна Форчун» принимал «Тяньцзинь Тэда». Встреча проходила на стадионе «Циньхуандао Олимпик Спорт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали бывший хавбек «Севильи» Стефан Мбиа и Чжан Чендун, а дубль оформил экс-нападающий «ПСЖ» Эсекьель Лавесси. «Тяньцзинь Тэда» остался вдесятером после удаления Бая Юэфэна на 40-й минуте.
В другом матче дня, который проходил параллельно, хет-трик Рикардо Гуларта помог «Гуанчжоу Эвергранд» обыграть «Хэнань Цзянье» со счётом 4:2.