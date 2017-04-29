Зидан: не могу объяснить, как «Реалу» удаётся забивать на последних минутах

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Валенсией» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании. Решающий гол защитник мадридской команды Марсело забил на 86-й минуте.
«Не могу объяснить то, как «Реалу» удаётся забивать на последних минутах, но это захватывающе. При счёте 1:0 мы попытались спокойно контролировать мяч, так как нас ждёт сложная игра впереди и в такой ситуации что угодно может произойти. Думаю, если бы не было текущего давления, нам было бы сложнее добыть победу.
Хамес? Он сыграл очень хорошо, проделал тот же объём работы, что и другие игроки. Иско? Посмотрим во вторник, сыграет ли он с «Атлетико». Он в феноменальной форме», — цитирует Зидана Marca.