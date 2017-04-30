В Аргентине судья прервал матч на полчаса, потому что фанаты угрожали убить его

Фанаты «Уракана» угрожали судье прямо во время матча с «Ньюэллс Олд Бойз» в рамках аргентинской Примеры, сообщает Globoesporte. Болельщиков хозяев разозлило отсутствие реакции арбитра на падение их игрока после столкновения в чужой штрафной на 29-й минуте. Они были в ярости из-за неназначенного пенальти и начали скандировать: «Дайте нам рефери, мы убьём его!»
В результате этого на 33-й минуте игра была остановлена и возобновилась лишь спустя 39 минут. Первый тайм оказался безголевым, а во втором «Ньюэллс Олд Бойз» забили единственный гол в этом матче, одержав гостевую победу со счётом 1:0.