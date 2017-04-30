Широков: если ЦСКА закроет Фернандо, игра «Спартака» может сломаться

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак» в 26-м туре РФПЛ. Игра пройдёт сегодня на «Арене ЦСКА» в Москве, начало — в 17:00 мск.
«Дерби воспринимается и в ЦСКА, и в «Спартаке» одинаково остро. Футболисты обеих команд настраиваются суперсерьёзно. Плюс сегодняшний матч – один из ключевых в концовке всего чемпионата. Именно в этом дерби одни могут вновь зародить интригу в чемпионской гонке, а другие – убить её окончательно.
Кто круче — Вернблум или Фернандо? Они одинаково хороши. Разница в функционале: бразилец больше созидает, а швед — разрушает. Если ЦСКА закроет Фернандо, игра «Спартака» может сломаться, несмотря на наличие в составе красно-белых других не менее классных исполнителей в центре поля", — сказал Широков в интервью «Чемпионату».