«Эвертон» – «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:05

Сегодня, 30 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч 35-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Челси». Встреча начнётся в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» - «Челси».
Ранее команды встречались друг с другом 176 раз. 69 раз победу праздновали футболисты «Челси», 53 раза матч завершился вничью, 54 раза сильнее оказывались игроки «Эвертона». Последняя встреча между ними состоялась в ноябре 2016 года и завершилась победой «Челси» со счётом 5:0.