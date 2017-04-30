«Зенит» отправился на матч с «Томью» без Кокорина и Молло

Делегация «Зенита» вылетела в Томск на матч 26-го тура РФПЛ с «Томью» (1 мая). На игру отправились 22 футболиста, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
В составе «Зенита» не полетели полузащитник Йоан Молло и нападающий Александр Кокорин. Россиянин получил травму в матче 24-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0) и не играл с «Оренбургом» (1:0), а по поводу отсутствия француза пока нет информации. Также встречу с «Томью» из-за перебора жёлтых карточек пропустит защитник Луиш Нету.
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Максим Рудаков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артём Дзюба.