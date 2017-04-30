«Уфа» в компенсированное время вырвала победу в матче с тульским «Арсеналом»

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» на своём поле с минимальным счётом победила тульский «Арсенал».
Единственный гол на третьей компенсированной ко второму тайму минуте забил Александр Сухов.
«Уфа» одержала первую победу в чемпионате России с 11 марта. Безвыигрышная серия команды составляла шесть матчей.
В таблице РФПЛ «Уфа» (36 очков) располагается на седьмой строчке, а «Арсенал» (22) занимает 14-е место.
В следующем туре подопечных Сергея Семака 7 мая ожидает гостевая игра с «Рубином», а команда Сергея Кирьякова 6 мая примет «Ростов».
Посмотреть гол можно в «Твиттере».