Мутко: при такой игре «Спартака» вероятность его чемпионства огромная

Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал гостевую победу «Спартака» над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги и шансы красно-белых на чемпионство.
«Можно ли поздравить «Спартак» с чемпионством? Чемпионом команда становится лишь в конце чемпионата. Хотя после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у «Спартака» высочайшие. Но всё равно нужно смотреть, что будет дальше, ведь сезон ещё продолжается. Футбол есть футбол. В теории рано говорить о чемпионстве «Спартака», ведь впереди четыре тура, а это 12 очков. Хотя по той игре, которую показывает «Спартак», вероятность его чемпионства огромная. Но интрига ещё будет в борьбе за лигочемпионское место и в зоне вылета. Нас ожидают ещё баталии», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Благодаря победе лидирующий в турнирной таблице РФПЛ «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.