Каряка: судья поступил нелогично, показав красную карточку игроку «Амкара»

Тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал гостевое поражение от «Ростова» (0:1) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. С 54-й минуты пермяки играли вдесятером после того, как главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал красную карточку полузащитнику Бранко Йовичичу.
«Игра получилась интересной, с неплохими подходами. Если бы мы использовали момент в первом тайме, наверное, было бы полегче. Мы знали, куда ехали, знали, что «Ростов» давно не пропускает. К сожалению, удаление поломало нашу защитную линию, поэтому вскоре после того, как остались в меньшинстве, пропустили гол. Но командой в целом довольны – все старались, бились. Думаю, Йовичич в эпизоде с удалением просто не успел, потому что Байрамян сыграл в этом эпизоде очень быстро. Но с учётом того, какой характер носила игра, сразу давать после такого единоборства красную карточку, на мой взгляд, несколько нелогично.
Смотрел ли эпизод с забитым голом «Ростова»? Да. Там вне игры не было", — цитирует Каряку сайт «Амкара».