Почеттино: обогнать «Арсенал» — это великолепно, но «Тоттенхэм» хочет титул АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии и тот факт, что команда соперника впервые за 22 года финиширует ниже «Тоттенхэма» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Я очень доволен. Это был важный матч, который порадовал наших болельщиков. Мы были лучше во втором тайме, создав больше моментов и хорошо прессингуя соперника. Гонка за титул продолжается. Посмотрим, что произойдёт. Оказаться выше «Арсенала» впервые за 22 года — это великолепная новость для нас и наших болельщиков, но мы хотим выиграть титул», – цитирует Почеттино BBC Sport.