Албин: дефект кровли стадиона на Крестовском острове ликвидирован

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал об устранении дефекта «на раздвижной части кровли» на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Ранее очевидцы сообщили о протечках крыши.
«Заменили оперативно карту с заводским дефектом на раздвижной части кровли — 120 кв. метров. Так что больше нет протечек на всех 78 тысячах кв. м раздвижной и стационарной кровли.
Также, по просьбе ФК «Зенит», строители раздвинули северную часть раздвижной крыши для естественного притока воздуха. Гибридный газон (натуральный и синтетический) — это для многих стран нормальное явление, на стадионе газон очень хороший и улучшается день ото дня. Не стоит забывать, что мы находимся на северных широтах, и траве, как и всей природе, необходимо пробуждение после зимней спячки. Трава живая, и мы помогаем ей удобрением, просевом и инсоляцией", — написал Албин в «Твиттере».