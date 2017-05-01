Пиоли: «Наполи» вывел «Интер» из зоны комфорта, не получалось даже самое простое

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал матч 34-го тура чемпионата Италии, в котором его команда уступила «Наполи» на своем поле со счётом 0:1.
«Наполи» — очень сильная команда, они доказали это сегодня вечером. Нам нужно быть более точными и не делать серьёзных ошибок прямо перед перерывом. Моменты были, но в настоящий момент мы менее точны, чем раньше, поэтому даже самые простые действия не получались.
Я всегда чувствовал веру и поддержку клуба. Мы работаем над долгосрочным проектом, последние результаты были плохими, нам не хватало определённых качеств. «Наполи» же заставил «Интер» играть за пределами нашей зоны комфорта, включая прессинг по всему полю", — сказал Пиоли в эфире Mediaset Premium.