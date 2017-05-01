Конте заявил, что не собирается возглавлять «Интер»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте опроверг информацию о том, что он может возглавить миланский «Интер» по окончании нынешнего сезона. По словам Конте, у него всё отлично складывается в Англии, поэтому он намерен продолжить работу с синими.
«У меня всё замечательно в Англии. Игроки, клуб и я полностью сосредоточены на наших задачах. Мы пытаемся создать что-то большое и важное», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.
Ранее главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне опроверг информацию итальянских СМИ относительно предложения «Интера». Сообщалось, что итальянский клуб предложил Симеоне самому назвать зарплату, которую он хотел бы получать.